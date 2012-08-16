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Культура

16 августа 2012, 11:55

Ко Дню города выберут лучшие мобильные фотографии о Москве

фотография выставки конкурсы День города фестивали и праздники

Департамент культуры столицы объявил о начале конкурса мобильной фотографии "Лучший город Земли". В нем могут принять участие все желающие, а работы победителей будут выставлены в День города на Аллее Космонавтов.

Конкурс проводится в социальной сети Instagram. Аккаунт организаторов - "moscow865". Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 27 августа опубликовать фотографии с хэштегом #moscow865.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры, на снимках может присутствовать все, что, по мнению автора, отражает лицо современной Москвы. Это могут быть любые сюжеты из жизни города – люди, архитектура, детали, городские пейзажи, эмоциональные или социальные зарисовки.

В жюри проекта вошли авторитетные фотографы и фотоблогеры, в частности Илья Варламов и Сергей Пономарев. Они определят 20 победителей. Еще 10 участников, собравших максимальное количество "лайков", получат призы зрительских симпатий.

Итогом конкурса станет выставка 30 лучших фотографий, которая пройдет 1 сентября в рамках фестиваля pop-up культуры "Лучший город Земли".

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