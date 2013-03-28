В Музее архитектуры пройдет очередная "фотосушка"

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: 14 апреля в Государственном музее архитектуры имени Щусева пройдет "Сушка". Это формат, придуманный в Петербурге еще 3 года назад. Каждый зритель здесь является участником.

Все пришедшие подвешивают свои фотографии на прищепки. В обмен можно забрать любой понравившийся снимок, познакомиться с его автором прямо на месте. Участники могут подписать свою фотографию или оставить послание ее будущему владельцу. Предпочтительный размер работ - 30х40 см.

Благодаря оригинальности идеи и доброте этой акции, она приобрела бешеный успех и прошла уже во многих городах России.