На VII Медиафоруме представят социальные и инфраструктурные проекты

В рамках Форума проектов "Единой России" в Москве пройдет VII Медиафорум. На мероприятии презентуют социальные и инфраструктурные проекты и определят направления развития уже реализованных федеральных и региональных проектов. Форум партии стартовал в столице в пятницу, 17 мая.

По словам первого замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме, члена Высшего совета партии, депутата Николая Булаева, разноформатные проекты "ЕР" объединяет несколько важных факторов.

"Во-первых, они направлены на решение проблем, действительно волнующих людей. Во-вторых, они реально изменяют качество жизни наших граждан. В-третьих, они реализуются, как правило, во всех регионах, и партия активно использует возможности фракции как в регионах, так и Государственной Думе на выделение финансовых средств для социально значимых проектов", - сообщил он.

Николай Булаев добавил, что за последние три года при софинансировании из федерального и региональных бюджетов было построено более 370 ФОКов, почти 40 бассейнов при вузах и других спортивных объектов. Строительство подобного рода сооружений было практически прекращено в 90-ых и начале 2000-х годов.