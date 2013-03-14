Финансовые махинации в одном из фитнес-клубов Свиблово

Читатель M24.ru Дмитрий, пострадавший от мошенничества в одном из столичных фитнес-клубов Москвы, хочет знать о сюжете, снятом телеканалом "Москва 24" о расследовании этого дела.

"Проходя мимо фитнес-клуба на улице Снежная видел вашу съемочную группу, скажите когда и где можно будет посмотреть сюжет. Мы пострадали от финансовых махинаций этого заведения и нас очень волнует расследование этого дела",- уточняет читатель.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Дмитрий!

Репортаж о финансовых махинациях в фитнес-клубе вы можете посмотреть здесь

