Финансовые махинации в одном из фитнес-клубов Свиблово
Читатель M24.ru Дмитрий, пострадавший от мошенничества в одном из столичных фитнес-клубов Москвы, хочет знать о сюжете, снятом телеканалом "Москва 24" о расследовании этого дела.
"Проходя мимо фитнес-клуба на улице Снежная видел вашу съемочную группу, скажите когда и где можно будет посмотреть сюжет. Мы пострадали от финансовых махинаций этого заведения и нас очень волнует расследование этого дела",- уточняет читатель.
Добрый день, Дмитрий!
Репортаж о финансовых махинациях в фитнес-клубе вы можете посмотреть здесь
