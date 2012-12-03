В "Сыромятниках" прошел День здоровья

День здоровья в спортивном комплексе "Сыромятники" начался с музыкальной фитнес-зарядки "Спорт с настроением!", информирует пресс-служба столичного департамента физической культуры и спорта.

"Затем на площадке дворового спорткомплекса прошли показательные выступления физкультурников и, наконец, долгожданный футбольный матч на снегу команд ЦФКиС ЦАО г. Москвы. Играли мужчины старших возрастных групп", - говорится в сообщении.



Ничейный результат вполне удовлетворил как футболистов, так и болельщиков.

Счет матча: 3-3, добавили в ведомстве.

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