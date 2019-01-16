Водитель из Екатеринбурга получил выигранные в лотерею 500 миллионов рублей

Фото:ТАСС/Донат Сорокин

Один из обладателей выигрыша в 500 миллионов рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото" забрал свои деньги.

Счастливчиком стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе "Столото", обладатель целого финансового состояния приехал за деньгами в сопровождении супруги. Мирошниченко рассказал, что сумму своего выигрыша он узнал только 5 января, так как до этого момента был в отъезде.

Семья призналась, что лотерейные билеты покупают часто, особенно перед праздниками, и пока не понимают каково это — быть мультимиллионерами. Жизнь супругов пока не изменилась. Увольняться с работы или переезжать в другой город они не собираются.

На вопрос о том, на что потратят свои миллионы, счастливцы сказали, что забудут про ипотеку, помогут родственникам, отправятся в путешествие за границу и подумают о благотворительности.

Обладатель второго выигравшего билета так и не объявился.

Ранее сообщалось, что в новогоднем тираже по 500 миллионов рублей выиграли два билета. Победители не выходили на связь с организаторами две недели.