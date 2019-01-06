Выигравшие в лотерею по 500 млн рублей пока не вышли на связь

Россияне, выигравшие по 500 миллионов рублей в лотерею "Русское лото" еще не вышли на связь. Об этом сообщилиРИА Новости в пресс-службе "Столото".
По словам операционного директора по маркетингу АО "ТК "Центр" Варвары Басанович, победители обычно связываются с организаторами лотереи в течение недели или двух. "Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее", − пояснила она.
Басанович также не исключила, что в новогодней суете победители могли просто забыть проверить лотерейные билеты или куда-то уехали на праздники. Уточняется, что крупный выигрыш достался жителям Санкт-Петербурга и Свердловской области.
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