Объявление об изменениях в пенсионном законодательстве случайно совпало с ЧМ – Силуанов

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Дата рассмотрения изменений в пенсионном законодательстве случайно совпала с днем открытия чемпионата мира по футболу 14 июня, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше", – подчеркнул он в эфире программы "Познер".

Силуанов пояснил, что правительство планировало рассмотреть изменения до этого срока, но отдельные моменты в документах нуждались в долгой доработке. Он напомнил, что реформы обсуждали еще десять лет назад.

Силуанов добавил, что правительство создаст специальные программы для профессиональной переподготовки людей предпенсионного возраста и повысит пособие по безработице при их увольнении за несколько лет до пенсии. Он подчеркнул, что время активной жизни россиян после выхода на пенсию сохранится при пенсионных изменениях, то есть после 2034 года. Сейчас период активного долголетия достигает в среднем 22 года.

Правительство с 2019 года предложило повысить возраст выхода на пенсию в РФ с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Силуанов также рассказал, что к концу 2024 года средняя пенсия составит 20 тысяч рублей вместо нынешних 14,414 тысячи рублей.

"В следующем году наш результат от повышения возраста даст больше, чем удвоение пенсии по сравнению с тем, которое было бы, если бы мы ничего не делали", – считает Силуанов. Он уточнил, что при сохранении текущего положения средняя добавка к пенсии в 2019 году составила бы 447 рублей.