Москва презентует цифровую экосистему для бизнеса на форуме в Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы представит крупные инфраструктурные и цифровые проекты города в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, рассказала заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
По ее словам, городские онлайн-платформы успешно развивают деловые связи между столичными региональными и иностранными предпринимателями. Речь идет о портале поставщиков, автоматизированной системе управления закупками и инвестпортале Москвы. Она подчеркнула, что последний многие называют "одним окном" для инвесторов.
Большие возможности для развития доступны предпринимателям, решившим организовать производство в одном из 33 московских технопарков, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Как пояснила Сергунина, такие компании получают доступ к готовой производственной инфраструктуре мирового уровня и вместе с тем пользуются льготами от столичного правительства. Она добавила, что иностранным партнерам и предпринимателям из России хотят показать все возможности и перспективы Москвы с точки зрения ведения бизнеса.
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