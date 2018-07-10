Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

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Минздрав поддержал законопроект Минфина, предлагающий взимать акциз с парфюмерии и косметики с 2019 года, сообщает газета "Известия".

Размер сбора составит 523 рубля за литр безводного спирта и 107 за литр денатурированного спирта. Производители смогут получить налоговый вычет на сумму акциза, если подтвердят использование сырья для изготовления продукции. Остальные должны будут платить налог, что приведет к сокращению нелегального производства, считают в Минздраве. В министерстве напомнили, что большинство отравлений алкоголем, в том числе смертельных, – это острые отравления этанолом.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова рассказала, что организация направила свой отзыв на законопроект Минфина. По мнению ассоциации, он будет невыполним для большинства предприятий отрасли, так как потребует увеличения оборотного капитала в несколько раз, а для них это непосильно.

Кроме того, из-за новых требований продукция подорожает в 1,5 раза. В результате некоторые производства закроются, а рабочих мест станет меньше, упадут поступления в бюджет, говорится в отзыве.