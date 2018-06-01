Доход самых высокооплачиваемых специалистов вырос на 20% – Росстат

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Зарплаты тройки самых высокооплачиваемых специалистов выросли в пределах 20 процентов, сообщает RT со ссылкой на Росстат.

К марту 2018 года самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата, как и ранее, оказалась у работников, занимающихся добычей сырой нефти и природного газа, – 127 431 рубль. Рост составил 20 процентов. Доход специалистов, которые связаны с производством табачных изделий, – 115 367 рублей, он увеличился на 16 процентов. Замкнули тройку работники, занятые на производстве кокса и нефтепродуктов. Их зарплата достигла 114 264 рублей – больше на 18 процентов.

По информации Росстата, средняя заработная плата по стране в марте 2018 года выросла на 12 процентов и составила 42 364 рубля против 37 899 рублей в 2017-м. В апреле реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,7 процента.

Число безработных в апреле 2018 года составило около 3,71 миллиона человек – 4,9 процента экономически активного населения. За год оно снизилось на 8,4 процента.