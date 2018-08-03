В столице начали устанавливать композиции фестиваля "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

В Москве начались работы по установке будущих садов – работ участников Международного конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и фестиваля, который начнется 30 августа.

Сады развернутся на Никольской улице, Рождественке, Тверской площади, в Столешниковом переулке, в Камергерском переулке и на Тверском бульваре.

Первые большие выставочные сады появятся в Столешниковом переулке и на Никольской улице. Там можно будет увидеть сады "Летняя импровизация" испанского дизайнера Фернандо Гонзалеса и "Поцелуй среди полевых цветов"Алессандро Тривелли и Сильвио Калатрони из Италии. Эти сады объединяет желание авторов переосмыслить известные произведения живописи.

В композициях будут использованы георгины, шалфей, герань, эхинацея и другие растения.

"Цветочный джем" проходит в Москве во второй раз. В прошлом году его посетили 7,2 миллиона человек. Тогда в столице специально для события разбили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта. Москву украшали свыше 60 тысяч живых цветов и растений.

Ранее стало известно, что финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем-2018" в номинации "Городское место отдыха" определили в Москве.