В столице начали устанавливать композиции фестиваля "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
В Москве начались работы по установке будущих садов – работ участников Международного конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и фестиваля, который начнется 30 августа.
Сады развернутся на Никольской улице, Рождественке, Тверской площади, в Столешниковом переулке, в Камергерском переулке и на Тверском бульваре.
Первые большие выставочные сады появятся в Столешниковом переулке и на Никольской улице. Там можно будет увидеть сады "Летняя импровизация" испанского дизайнера Фернандо Гонзалеса и "Поцелуй среди полевых цветов"Алессандро Тривелли и Сильвио Калатрони из Италии. Эти сады объединяет желание авторов переосмыслить известные произведения живописи.
В композициях будут использованы георгины, шалфей, герань, эхинацея и другие растения.
"Цветочный джем" проходит в Москве во второй раз. В прошлом году его посетили 7,2 миллиона человек. Тогда в столице специально для события разбили 260 цветников, девять выставочных садов и четыре ландшафтных спецпроекта. Москву украшали свыше 60 тысяч живых цветов и растений.
Ранее стало известно, что финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем-2018" в номинации "Городское место отдыха" определили в Москве.
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