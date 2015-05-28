Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2015, 14:12

Спорт

Спортсмены из 46 стран участвуют в соревнованиях "Московская сабля"

Международные соревнования по фехтованию среди мужчин (этап Кубка мира) и женщин (Гран-при) пройдут в универсальном спортивном зале "Дружба" на территории олимпийского комплекса "Лужники".

В них примут участие спортсмены из 46 стран мира. Москву будут представлять Светлана Шевелева, Софья Великая, Дмитрий Даниленко, Алексей Якименко, Павел Галушкин, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Трофим Великий.

Церемония открытия "Московской сабли" состоится 30 мая в 18.00, а награждения победителей пройдут 30 и 31 мая по окончании турниров.

фехтование соревнования спортивные соревнования

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика