Спортсмены из 46 стран участвуют в соревнованиях "Московская сабля"

Международные соревнования по фехтованию среди мужчин (этап Кубка мира) и женщин (Гран-при) пройдут в универсальном спортивном зале "Дружба" на территории олимпийского комплекса "Лужники".

В них примут участие спортсмены из 46 стран мира. Москву будут представлять Светлана Шевелева, Софья Великая, Дмитрий Даниленко, Алексей Якименко, Павел Галушкин, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Трофим Великий.

Церемония открытия "Московской сабли" состоится 30 мая в 18.00, а награждения победителей пройдут 30 и 31 мая по окончании турниров.