В парк Горького завезут алмазных и золотых фазанов

Фото: kultura.mos.ru

В последний день февраля в парке Горького появятся четыре фазана рода воротниковых из питомника города Чехов. Две птицы относятся к алмазным фазанам, а две - к золотым. Предполагается, что в скором времени популяция фазанов в парке значительно увеличится.

"Птицам около трех лет, к этому возрасту они становятся полноценными взрослыми особями со сформировавшимся оперением. Фазаны жили в питомнике в Подмосковье и уже акклиматизированы к нашим условиям. Совсем скоро - в конце марта-начале апреля у них начнется период размножения. Золотые фазаны откладывают от 6 до 12 яиц, а алмазные - более 10", - сообщила заведующая зоосекцией парка Мария Казанкина.

Фазаны будут жить в двух вольерах площадью около 10 квадратных метров каждый. Одним расположен недалеко от Голицынского пруда, а второй - в Нескучном саду. Золотые и алмазные фазаны считаются неприхотливыми птицами и могут жить целый год в клетке без утепления.

Отметим, что воротниковые фазаны обладают характерным, широким и длинным, хохлом на голове, красивым "воротником" в виде мантии и длинным ступенчатым хвостом. На ногах есть шпоры.