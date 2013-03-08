Посетители супермаркета в ЮВАО эвакуированы из-за сообщения о бомбе

Посетители и персонал супермаркета в ЮВАО эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе.

По предварительным данным, в магазине "Пятерочка" по адресу: улица Братиславская, 16 корпус 2 был обнаружен подозрительный предмет.

На место инцидента выехали полиция и кинологи с обученными на поиск взрывчатки собаками, передает РИА Новости.

Однако после обследования здания бомбы обнаружено не было. По факту инцидента проводится проверка.