08 марта 2013, 12:24Происшествия
Посетители супермаркета в ЮВАО эвакуированы из-за сообщения о бомбе
Посетители и персонал супермаркета в ЮВАО эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе.
По предварительным данным, в магазине "Пятерочка" по адресу: улица Братиславская, 16 корпус 2 был обнаружен подозрительный предмет.
На место инцидента выехали полиция и кинологи с обученными на поиск взрывчатки собаками, передает РИА Новости.
Однако после обследования здания бомбы обнаружено не было. По факту инцидента проводится проверка.