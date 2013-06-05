Из торгового центра на северо-востоке Москвы эвакуированы посетители

Правоохранительные органы эвакуировали посетителей торгового центра "Мебель-Сити" после обнаружения в здании бесхозного предмета.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции, подозрительный сверток был найден в здании по адресу: Дмитровское шоссе, дом 118. Место находки оцеплено, там работают спецслужбы.

Между тем, в автомобиле около этого ТЦ утром 5 июня бойцами ОМОН была обнаружена граната.