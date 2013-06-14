Около 9 тысяч человек осталось без света в Подмосковье из-за аварии

В результате нарушения электроснабжения в поселке Калининец Наро-Фоминского района Подмосковья обесточены 102 жилых дома разной этажности.

В зону отключения попали около 9 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС по области. Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 22.00 пятницы.

На место направлены оперативные группы МЧС и Наро-Фоминского гарнизона пожарной охраны.

Ремонтные работы проводят две аварийно-восстановительные бригады "Оборонэнерго".