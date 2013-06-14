14 июня 2013, 22:46Экономика
Около 9 тысяч человек осталось без света в Подмосковье из-за аварии
В результате нарушения электроснабжения в поселке Калининец Наро-Фоминского района Подмосковья обесточены 102 жилых дома разной этажности.
В зону отключения попали около 9 тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС по области. Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 22.00 пятницы.
На место направлены оперативные группы МЧС и Наро-Фоминского гарнизона пожарной охраны.
Ремонтные работы проводят две аварийно-восстановительные бригады "Оборонэнерго".
