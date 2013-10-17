Форма поиска по сайту

17 октября 2013, 14:05

Культура

Электронщик Джон Эпплтон встретится с московскими поклонниками

Композитор и мастер электронной музыки Джон Эпплтон посетит столицу в компании со своим коллегой, электроакустиком Полом Ботельхо. 25 октября они проведут в Культурном центре ЗИЛ встречу с поклонниками.

Эпплтон и Ботельхо расскажут, каким они видят синтез музыки и современных технологий, а затем пообщаются с аудиторией. Все желающие смогут также продемонстрировать музыкантам фрагменты своих звуковых работ, которые Джон послушает, оценит и прокомментирует.

Встреча пройдет на английском языке. Участие в ней бесплатное, необходимо только зарегистрироваться.

26 октября в столице пройдет также концерт акустических произведений Джона Эпплтона - он состоится в Московской Консерватории. 28 октября в Культурном центре ДОМ пройдет совместный мультимедиа-концерт Эпллтона, Ботельхо и других исполнителей.

