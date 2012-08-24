Для гостей World Superbike пустили дополнительные электрички

25 и 26 августа МЖД пустит дополнительные электрички направлением Москва-Волоколамск. Поезда назначаются для удобства гостей и участников Московского этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам World Superbike, который пройдет на подмосковном треке Moscow Raceway.

"25 и 26 августа на участке Москва-Волоколамск назначаются дополнительные электропоезда отправлением с Рижского вокзала в 9.23 и в 11.30. Из Волоколамска дополнительные электрички отправятся в 15.40 и в 16.44", – сообщает пресс-центр Московской железной дороги.

Электрички будут делать остановки на станциях: Дмитровская, Ленинградская, Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск, Истра, Новоиерусалимская, Румянцево, Новопетровская и Чисмена.

Чтобы попасть на соревнования, нужно доехать до станции Румянцево. От нее до места проведения гонок будет курсировать бесплатный шаттл, сообщается на сайте организаторов.

Отметим, что соревнования подобного уровня проводятся в России впервые. В них примут участие 70 команд и более 100 лучших гонщиков из 19 стран. На организацию мотогонки было потрачено более 10 миллионов евро, а сама трасса выполнена по самым современным стандартам.