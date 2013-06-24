Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня 2013, 16:34

Транспорт

Электрички на Казанском направлении задерживаются из-за ЧП у Люберец-2

Из-за повреждения кабеля при ремонте на перегоне Люберцы-2 - Овражки пригородные электропоезда на Казанском направлении начиная со второй половины дня ходят с увеличенным интервалом. В настоящее время пригородное сообщение на данном участке осуществляется по одному пути.

"Сегодня в 14:18 на Казанском направлении Московской железной дороги на перегоне Люберцы-2 – Овражки при проведении ремонтных работ подрядной организацией был поврежден кабель. Движение электропоездов не было остановлено, благодаря оперативным действиям железнодорожников оно осуществляется по одному пути, так называемым вариантным графиком с использованием телефонных средств связи. В связи с этим электропоезда следуют с увеличенным интервалом, с отклонением от графика", - сообщает пресс-служба МЖД.

На место для устранения повреждения выехали специалисты "РЖД".

О времени, когда электрички на Казанском направлении снова начнут ходить по графику, в сообщении не говорится.

Сайты по теме


электрички ЧП Подмосковье ж/д и вокзалы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика