Электрички на Казанском направлении задерживаются из-за ЧП у Люберец-2

Из-за повреждения кабеля при ремонте на перегоне Люберцы-2 - Овражки пригородные электропоезда на Казанском направлении начиная со второй половины дня ходят с увеличенным интервалом. В настоящее время пригородное сообщение на данном участке осуществляется по одному пути.

"Сегодня в 14:18 на Казанском направлении Московской железной дороги на перегоне Люберцы-2 – Овражки при проведении ремонтных работ подрядной организацией был поврежден кабель. Движение электропоездов не было остановлено, благодаря оперативным действиям железнодорожников оно осуществляется по одному пути, так называемым вариантным графиком с использованием телефонных средств связи. В связи с этим электропоезда следуют с увеличенным интервалом, с отклонением от графика", - сообщает пресс-служба МЖД.

На место для устранения повреждения выехали специалисты "РЖД".

О времени, когда электрички на Казанском направлении снова начнут ходить по графику, в сообщении не говорится.