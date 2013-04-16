В майские праздники изменится расписание электричек

Расписание движения пригородных поездов изменится в связи с началом дачного сезона и майскими праздниками, предупреждает министерство транспорта Подмосковья. 30 апреля и 8 мая электрички будут ходить по расписанию пятницы, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая – по субботе, 5 и 12 мая по воскресенью, а 6 мая - по понедельнику. Кроме того, на разных направлениях пустят дополнительные поезда.

На Рижском направлении 30 апреля и 8 мая появится поезд №7051, который будет следовать по маршруту Москва Рижская – Волоколамск с остановками Дмитровская, Красный Балтиец, Ленинградская, Тушино, Павшино, Нахабино, Дедовск, Истра, Новоиерусалимская, Новопетровская, Чисмена. Отправление в 18:15.

На Ярославском направлении в периоды с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая будут следовать два дополнительных поезда - №№ 7074 и 7071 - из столицы в Александров и обратно.

На Казанском направлении 30 апреля и 8 мая запустят электричку до станции Рязань-2 отправлением в 17:30, а 5 и 12 мая поезд из Рязани-2 в Москву, отправляющийся в 15:35.

На Павелецком направлении 30 апреля и 8 мая поезд №7070, отправляющийся в 17:57 из Домодедово в Москву, остановится в Расторгуево, Бирюлево, Коломенском и Нижних Котлах. Электропоезд №7091, следующий в 18:50 из Москвы в Ступино, дополнительно остановится на станциях Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилево.

На Киевском направлении 30 апреля и 8 мая добавят остановки на маршрутах поездов №7063 и 7064 (Москва – Калуга). Они проследуют с остановками в Балабаново, Обнинское и Малоярославец.

А поезд №7001 из Владимира в Москву отправлением в 19:40 5 и 12 мая остановится в Петушках. Также на Горьковском направлении из Москвы во Владимир в 15:18 отправится поезд №7002.