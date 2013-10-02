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Новости

02 октября 2013, 16:46

ЧП

Школьница попала под поезд на севере Москвы

Восьмилетняя школьница попала под поезд в районе станции "Лианозово". Ее отвезли на "скорой" прибывшие на место ЧП медики.

Инцидент произошел днем 2 октября. По словам сотрудницы пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ЦФО, ее здоровью ничего не угрожает.

Подробности случившегося пока не известны. Все обстоятельства случившегося, а также степень вины машиниста, установят правоохранительные органы.

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