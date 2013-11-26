Форма поиска по сайту

26 ноября 2013, 10:46

В подмосковной Дубне на четырех улицах отключили электричество

В подмосковной Дубне 26 ноября отключили электричество на четырех улицах. Об этом сообщает МЧС Росии по Московской области.

В отделение МЧС России в 10.05 поступило сообщение об отключении электроснабжения по адресу: Московская область, городской округ Дубна. В результате без электричества остались четыре улицы: Спортивная, Школьная, Ленина, Октябрьская.

В настоящее время причина отключения уточняется.

В случае необходимости стоит обратиться в МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(499)743-02-72, а также по телефону спасения - 01, с мобильного – 112.

