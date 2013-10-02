В Красногорске 12 домов остались без электричества и воды из-за аварии

В подмосковном Красногорске 12 домов остались без электричества и воды. ЧП произошло в результате повреждения кабеля в микрорайоне Павшинская пойма.

Об этом сообщили в диспетчерской управляющей компании, которая обслуживает этот участок.

Сейчас электричество и водоснабжение осуществляется в аварийном режиме. Полностью подачу света и воды восстановят завтра.

Какие именно дома остались без электроэнергии, не уточняется.