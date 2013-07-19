Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля 2013, 20:46

Спорт

Команда экстремалов Nitro Circus покажет свое мастерство возле Кремля

В рамках Moscow City Racing 20 и 21 июля 2013 года четверка отважных спортсменов из всемирно известной команды Nitro Circus устроит показательные выступления на скейтборде, роликовых коньках, самокате и BMX. Захватывающие трюки в исполнении лучших экстремальных спортсменов мира не оставят никого равнодушными.

Выступления приурочены к возвращению райдеров Nitro Circus Live в Европу с новой шоу-программой. Весь континент ждет повторения невероятных выступлений 2012 года. Россия впервые включена в гастрольный план экстремальных шоу такого уровня, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Показательные выступления пройдут на территории возле Кремля с 14:00-17:20.

Спортсмены команды Nitro Circus исполняют невероятные по сложности и красоте фристайл‐трюки на всем, что может двигаться, это и ролики, и скейты, и мотоциклы, а также самокаты, инвалидные коляски, игрушечные машины и лыжи. Выступления этих атлетов стали настоящим хитом по обе стороны Атлантического океана.

экстремальный спорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика