Команда экстремалов Nitro Circus покажет свое мастерство возле Кремля

В рамках Moscow City Racing 20 и 21 июля 2013 года четверка отважных спортсменов из всемирно известной команды Nitro Circus устроит показательные выступления на скейтборде, роликовых коньках, самокате и BMX. Захватывающие трюки в исполнении лучших экстремальных спортсменов мира не оставят никого равнодушными.

Выступления приурочены к возвращению райдеров Nitro Circus Live в Европу с новой шоу-программой. Весь континент ждет повторения невероятных выступлений 2012 года. Россия впервые включена в гастрольный план экстремальных шоу такого уровня, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.

Показательные выступления пройдут на территории возле Кремля с 14:00-17:20.

Спортсмены команды Nitro Circus исполняют невероятные по сложности и красоте фристайл‐трюки на всем, что может двигаться, это и ролики, и скейты, и мотоциклы, а также самокаты, инвалидные коляски, игрушечные машины и лыжи. Выступления этих атлетов стали настоящим хитом по обе стороны Атлантического океана.