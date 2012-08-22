Многодетным москвичам устроят экскурсию на теплоходе

Многодетные семьи Москвы ко Дню города отправятся в трехдневную экскурсию на теплоходе.

Организовать поездку поручил мэр Москвы Сергей Собянин по просьбе председателя совета матерей столицы Евгении Чернышевой, сообщает "Вечерняя Москва". Речь идет о семьях, в которых воспитываются 10 и более детей.

На сегодня, по словам Евгении Чернышевой, в Москве проживает 120 таких семей, из них 50 согласились принять участие в поездке. "Вы же понимаете, у всех своя жизнь – кто только родил, не может поехать, кто не может домашних животных без присмотра оставить. У нас есть небольшие возрастные ограничения, мы просим совсем маленьких не брать. Когда еще мы сможем встретиться и обсудить наши проблемы, поговорить. Да и с детьми и их родителями время провести",- сообщила Евгения Чернышева в интервью изданию.

Маршрут трехдневной поездки – Углич – Мышкин. В обоих городах предусмотрены экскурсии на берегу. По словам организаторов, культурная программа запланирована и на борту.

Евгения Чернышева пояснила, что совет матерей впервые обратился с такой просьбой в мэрию.