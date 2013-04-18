Музеи Кремля не открыли в "Дни исторического и культурного наследия"

Музеи московского Кремля 18 апреля оказались закрытыми, несмотря на акцию "Дни исторического и культурного наследия". В рамках этого масштабного проекта жители и гости столицы сегодня могут бесплатно посетить федеральные и городские музеи.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе культурного учреждения, четверг в музее является официальным выходным днем. Собеседница агентства добавила, что если бы 18 апреля выпало на любой другой день, то в музеях Кремля были бы только рады посетителям.

Добавим, что в рамках акции, приуроченной к Международному дню охраны памятников и достопримечательностей, москвичи смогут посетить Петровский путевой дворец, Третьяковскую галерею, ГМИИ имени Пушкина, Мультимедиа Арт Музей, Музей архитектуры имени Щусева и Московский зоопарк. Бесплатные экскурсии проходят до 21.00.