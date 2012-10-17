Москвичей приглашают отправиться в военно-историческое путешествие

На площадке Центрального музея Великой Отечественной войны проходит увлекательное мероприятие для взрослых и детей – военно-историческое путешествие.

Со вторника по воскресенье у посетителей появляется замечательная возможность почувствовать себя настоящим солдатом – защитником родины. В музее, например, можно примерить военную форму, увидеть пистолеты, автоматы и пулеметы времен Великой Отечественной войны, а также услышать рассказ о жизни партизан и, вдохновившись подвигами героев, отправиться на экскурсию по диорамам культурного учреждения. Проголодавшихся путешественников ждет ароматный чай и угощения.

Также можно сделать памятные фото в землянке и красноармейском штабе. Каждая фотография будет подарена экскурсанту в стилизованной упаковке, сообщается на сайте музея.

Продолжительность программы – от двух до двух с половиной часов. Стоимость билета – 600 рублей.

Отправляясь в путешествие, не забудьте оставить предварительную заявку по телефону 8 (499) 145-5076.