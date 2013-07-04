Форма поиска по сайту

04 июля 2013, 12:49

Туризм

Дети-инвалиды познакомятся с флорой и фауной Серебряного Бора

Для детей с ограниченными возможностями проведут экскурсии по Серебряному бору. Они пройдут в рамках программы "Город для всех". Об этом сообщили в Управлении особо охраняемыми природными территориями по Северо-Западному административному округу Москвы.

Ребятам расскажут о флоре и фауне водно-болотных угодий, покажут хищных птиц - обитателей летних вольеров Серебряного Бора. Дети смогут понаблюдать за птицами, их повадками в живой природе.

Ближайшие экскурсии намечены на 9, 12, 16 и 24 июля. Записаться можно по телефону: 8 (499)199-01-10.

Кроме того, познакомиться с флорой и фауной зеленых зон столицы можно на экотропах. Они организованы на особо охраняемых территориях Москвы.

экскурсии Серебряный бор дети-инвалиды

