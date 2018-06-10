Россиянам пригрозили бензином по 100 рублей за литр

Россиянам предрекли цену в 100 рублей за литр бензина. С таким прогнозом выступили в Независимом топливном союзе, в который входят владельцы независимых АЗС, передает телеканал Москва 24.

В организации отметили, что меры правительства по заморозке розничных цен при сохранении рыночного ценообразования в рамках оптового сегмента приведет к уничтожению независимых сетей. В этом случае рынок будет монополизирован, а цена в течение года вырастет больше чем в два раза.

Чтобы этого не допустить, в Союзе предложили правительству либо отпустить розничные цены на бензин, либо в ручном режиме регулировать оптовые тарифы. Это поможет обеспечить "адекватную" доходность для независимых сетей.

В будущем предлагается провести реформу топливного рынка РФ, в частности значительно нарастить объемы обязательной биржевой торговли. Также предлагается отменить акцизы на топливо.

Ранее сообщалось, что на на столичных заправках впервые с конца марта начали снижаться цены на бензин.

С 4 по 9 июня стоимость бензина Аи-92 на московских АЗС упала в среднем на 7–8 копеек, до 42,52 рубля за литр. Цены на Аи-95 сократились до 45,83 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на пять копеек и составила 44,35 рубля за литр.

По данным ассоциации, до конца марта цены на бензин и топливо росли на одну–две копейки в неделю. К концу мая рост цен увеличился до 37–40 копеек за четыре дня.