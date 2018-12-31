Россия и Армения договорились о стоимости газа на 2019 год

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян 31 декабря договорились о стоимости российского газа в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Газпрома".

Тысяча кубометров газа будет стоить Армении 165 долларов. В 2018 году тысяча кубометров обходилась Армении в 150 долларов.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство стоимостью газа, которую Москва установила для Минска (130 долларов за тысячу кубометров). Владимир Путин допустил снижение тарифа для Белоруссии, но заметил, что для этого странам необходимо выйти на другой уровень интеграции.