Кабмин не ожидает всплесков курса рубля к концу года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал прогноз по состоянию курса рубля до конца 2017 года. По словам главы правительства, никаких всплесков на рынке не ожидается.

"Ничего подобного в этом году не прогнозируется", – цитирует Медеведева "Газета.ру".

В середине ноября курс доллара впервые с 15 августа превысил отметку в 60 рублей. Это произошло на фоне повышенного спроса со стороны участников рынка на валютную ликвидность. Евро стоил 70,54 рубля, поднявшись на 1,26 рубля.

Эксперты связали динамику со снижением цен на нефть, осторожностью инвесторов по отношению к активам emerging markets, а также снижением интереса к операциям carry trade.