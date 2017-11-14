Курс доллара превысил отметку в 60 рублей впервые с 15 августа

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара поднялся выше отметки в 60 рублей впервые с 15 августа. Это произошло на фоне повышенного спроса со стороны участников рынка на валютную ликвидность.

Согласно данным "Московской биржи", на 18:01 курс доллара составил 60,02 рубля, что на 67 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,54 рубля, поднявшись на 1,26 рубля.

Европейская валюта превысила отметку в 70 рублей впервые с 30 августа. Это произошло благодаря укреплению на международном валютном рынке форекс.

По мнению экспертов, ослабление рубля вызвано снижением цен на нефть, осторожностью инвесторов по отношению к активам emerging markets, а также снижением интереса к операциям carry trade.