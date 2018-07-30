Росавиация сообщила о росте цен на авиатопливо

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России средняя стоимость тонны авиационного керосина в июле текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2% и составила 51,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики Росавиации, передает РИА Новости.
В аэропорту Шереметьево рост составил у "ТЗК Шереметьево" 30% (до 48,1 тысячи рублей), у "Гапромнефть-Аэро Шереметьево" цены увеличились на 25% (до 45,3 тысячи рублей).
Стоимость тонны топлива в аэропорту Домодедово подорожала на 16,2% (до 46,6 тысячи рублей).
В июле 2017 года тонна топлива марки ТС-1 стоила 43,4 тысячи рублей. В месячном выражении рост стоимости составлял 0,6%.
Ранее начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что ситуация с ростом цен на авиатопливо не критична, так как стоимость керосина для самолетов на бирже и внебиржевом рынке за последние два месяца не изменилась. Он также подчеркнул, что, с точки зрения цен, авиакеросин остается на том же уровне в стоимости билетов и авиационных перевозок.
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