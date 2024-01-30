В ЕК заявили об отсутствии механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов РФ

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У Еврокомиссии пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России, сроки для его создания не установлены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Кристиана Виганда.

По его словам, Еврокомиссия приветствует утверждение странами Евросоюза предложения о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов РФ на отдельный счет для последующего перевода этих средств в бюджет ЕС. Он напомнил, что после передачи в бюджет ЕС они будут использованы для Украины.

Виганд добавил, что ЕК ждет формального утверждения по письменной процедуре советом Евросоюза и работает над подготовкой следующих шагов.

Представитель Еврокомиссии также подтвердил, что соглашение по доходам от активов РФ в ЕС касается только их хранения на специальных счетах. По его словам, на данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не идет.

Накануне послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Уточнялось, что предложение подразумевает использование данных доходов для "поддержки реконструкции Украины".

Между тем в МИД РФ предупредили, что Москва "эффективно" и "адекватно" ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы и недвижимость.

Дипломаты отметили, что изъятие имущества России нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе суверенное равенство государств, а также является неправомерным.

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