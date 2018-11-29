Шведские СМИ отметили успехи России в сельском хозяйстве

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Шведский журнал Lantbrukets Affärstidning отметил сельскохозяйственные успехи России в последние годы.

За последние 20 лет Россия перестала быть зависимой от импорта в этой отрасли и превратилась в одного из лидеров на мировом экспортном рынке, приводит РИА Новости выдержки из статьи. За последние пять лет производство и экспорт сельскохозяйственной продукции выросли на 20%, а по итогам 2017 года Россия заняла первое место по экспорту пшеницы, второе по производству зерновых и семян подсолнечника и третье по производству молока и картофеля.

Авторы материала напоминают, что после распада СССР Россия стала зависимой от импортной продукции. Ситуация стала меняться после 2005 года, когда власти стали активно инвестировать в собственное сельское хозяйство. Также свою роль сыграло то, что в 2014 году Россия ввела против европейских стран продуктовое эмбарго в ответ на санкции.

В начале сентября Минсельхоз заявил, что по итогам 2018 года будет собрано примерно 105 миллионов тонн зерна, что позволит полностью обеспечить страну хлебом, а также отправить продукцию на экспорт.