Форум Ассоциации менеджеров о будущем управленческих профессий подвел итоги

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Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность" состоялся 27 сентября 2021 года в ММПЦ "Россия сегодня". Мероприятие прошло под организацией одного из ведущих деловых объединений России – Ассоциации менеджеров.
Партнерами форума стали госкорпорация "Росатом", Федеральный центр компетенций (ФЦК) и многие другие организации. Генеральным партнером стал международный аэропорт Шереметьево. В рамках мероприятия руководители ассоциации и организаций-партнеров наметили основные тренды цифровой трансформации и развития профессии управленца, а также дали оценку противодействию бизнеса коронакризису.
Кроме того, уже третий год подряд Ассоциация менеджеров совместно с экспертами НИУ ВШЭ проводит форсайт-исследование "Будущее управленческих профессий". В текущем году исследование объединило более 260 топовых специалистов из ключевых секторов российской экономики: от информационных технологий и финансового сектора до нефтепереработки и металлургии. Его результаты на форуме представил директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
В форсайте был выделен топ-10 глобальных трендов, которые топ-менеджеры воспринимают как "окно возможностей". В тройке лидирующих оказались ускорение тотальной цифровизации и переход на умные системы; развитие электронной торговли и маркетплейсов, онлайн-платформ; развитие технологий искусственного интеллекта и их масштабное применение в аналитической и управленческой практике.
Как пояснил Чулок, реальность создает топ-менеджерам принципиально новый контекст для управления бизнесом. Умение видеть будущее и объединять людей вокруг этой идеи стало основной компетенцией топ-менеджера.
В 2021 году форум был приурочен к выходу XXII релиза рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" в издании "Коммерсант".
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