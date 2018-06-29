В РЖД сократят 42 тысячи человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Крупнейшая по числу сотрудников компания "Российские железные дороги" планирует уволить 42 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на долгосрочную программу развития компании.
На конец марта 2018 года в РЖД работали 751 тысяча человек. Согласно программе развития, к 2025 году в штате останется 709 тысяч человек. За семь лет в компании уволят около 5,6 % штата.
В РЖД подчеркивают, что численность сотрудников снизят за счет естественного оттока персонала. Трудовые ресурсы перераспределят. Многих работников ожидает переобучение. Среднемесячную зарплату планируется поднять до 80 тысяч рублей.
Изменения в компании объясняют развитием технологий и необходимостью решать новые задачи.
Несмотря на сокращения РЖД остается крупнейшим российским работодателем.
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