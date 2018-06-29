В РЖД сократят 42 тысячи человек

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Крупнейшая по числу сотрудников компания "Российские железные дороги" планирует уволить 42 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на долгосрочную программу развития компании.

На конец марта 2018 года в РЖД работали 751 тысяча человек. Согласно программе развития, к 2025 году в штате останется 709 тысяч человек. За семь лет в компании уволят около 5,6 % штата.

В РЖД подчеркивают, что численность сотрудников снизят за счет естественного оттока персонала. Трудовые ресурсы перераспределят. Многих работников ожидает переобучение. Среднемесячную зарплату планируется поднять до 80 тысяч рублей.

Изменения в компании объясняют развитием технологий и необходимостью решать новые задачи.

Несмотря на сокращения РЖД остается крупнейшим российским работодателем.