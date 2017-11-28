Гендиректором "Вымпелкома" станет топ-менеджер из МТС

28 ноября, 12:55
Фото: depositphotos/Vicdemi
Новым генеральным директором российского "Вымпелкома" с 10 января станет Василь Лацанич. На этом посту он сменит Шелля Мортена Йонсена, решение об отставке которого было принято на совете директоров.
До вступления в должность гендиректора "Вымпелкомом" Лацанич будет работать в должности вице-президента глобальной Veon, где будет отвечать за итальянский бизнес компании, сообщает ТАСС.
Лацанич, до этого работавший на посту вице-президента по стратегии и маркетингу МТС, будет работать на позиции гендиректора "Вымпелома" до конца 2020 года. Подчиняться он будет Йонсену, который является главой крупнейших рынков Veon.
Йонсен, возглавляющий компанию с сентября 2016 года, отметил, что назначение Лацанича позволит укрепить и развить сильные позиции Veon.
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