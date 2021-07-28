Москва 24: как столичные предприниматели смогут получить поддержку у банков

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29 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения между департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы и ПАО "Сбербанк" о совместной программе в области поддержки предпринимателей.

У московских предпринимателей появится возможность подавать заявки на субсидии и гранты через личные кабинеты клиентов банка. Кто и как сможет воспользоваться новыми возможностями, расскажут:



руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;

председатель московского банка ПАО "Сбербанк" Вячеслав Цыбульников;

директор дивизиона "Малый и микробизнес" ПАО "Сбербанк" Алексей Шашкин.

Смотрите прямую трансляцию 29 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.