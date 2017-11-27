Стоимость биткойна приблизилась к 10 тысячам долларов

Фото: ТАСС/

Криптовалюта биткойн обновила свой исторический максимум стоимости 26 ноября. Ее курс достиг отметки в почти 9,5 тысячи долларов. А утром 27 ноября цена на валюту приблизилась к 10 тысячам долларов.

На бирже Bitfinex биткойн торговался в районе 9,6 тысячи долларов, а до этого – 9,724 тысячи. Цена в 9,7 тысячи также зафиксирована на OKCoin, а на Poloniex она составляет 9,5 тысячи долларов.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, полагают, что на курс влияют институты различного уровня – от исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний. Например введение фьючерсных контрактов может оказать понижающее действие на стоимость криптовалюты.

Ранее сообщалось, что биткойн снова начал уверенно расти на рынке после падения его курса на 30 процентов в середине ноября 2017 года. Тогда инвесторы внезапно переключились на отколовшуюся BitcoinCash, чья стоимость выросла на 40 процентов, а затем снова упала в течение нескольких дней.