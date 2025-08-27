Депутат Говырин: пенсии для инвалидов и по потере кормильца повысят в 2026 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Пенсии для инвалидов, граждан старше 80 лет, страховые пенсии и выплаты по потере кормильца повысят в 2026 году, заявил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, индексация пенсий в России закреплена законами и ежегодными постановлениями правительства. Для разных видов выплат действуют свои даты.

Например, соцпенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии для неработающих граждан – в начале года. Однако с 2026-го для последних введут двухэтапный порядок – 1 февраля (по фактической инфляции прошедшего года) и 1 апреля (дополнительный пересмотр, по данным Соцфонда РФ).

Как отметил депутат, расчет будет производиться с прибавкой 9% от прогнозируемой инфляции за прошедший год, планов Соцфонда по индексации и заявлений Минтруда о необходимости компенсировать рост цен.

В результате пенсия для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов составит около 23 тысяч рублей, для инвалидов первой группы и инвалидов с детства второй группы – порядка 19 тысяч, для инвалидов третьей группы – 8 тысяч. Для круглых сирот выплаты будут около 19 тысяч рублей, соцпенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей – порядка 9 тысяч рублей.

Говырин уточнил, что выплата страховых пенсий составит примерно 9 тысяч рублей в месяц, а размер пенсионного коэффициента – 158,8 рубля. Кроме того, к этим выплатам добавятся районные коэффициенты и надбавки. Это коснется россиян старше 80 лет, иждивенцев, инвалидов и других.

Данные суммы являются предварительными, точный размер пенсий определит кабмин РФ.

По данным Соцфонда России, к 1 июля этого года средний размер пенсии госслужащих в стране составлял 36,2 тысячи рублей в месяц. При этом работающие пенсионеры получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие – 36 200 рублей.

Число госслужащих в РФ находится на уровне 95,6 тысячи, из них работают 86,6 тысячи.