Участник Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 11:18

Общество
Соцфонд РФ: средняя пенсия госслужащих в стране составляет 36,2 тыс рублей

В Соцфонде назвали средний размер пенсии госслужащих в России

Средний размер пенсии госслужащих в России составляет 36 281 рубль в месяц по состоянию на 1 июля 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Соцфонда РФ.

Число госслужащих в стране находится на уровне 95,6 тысячи человек. Из них не работают 86,6 тысячи.

Как уточнили в Соцфонде, работающие пенсионеры получают выплаты в размере 37 058 рублей, а неработающие – 36 200 рублей.

Ранее депутат Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, а также потерявшие родителя на СВО дети-инвалиды могут получать две пенсии. Эти категории граждан имеют право на получение страховой пенсии по старости вместе с выплатами по инвалидности.

