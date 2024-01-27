Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС

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Правительство РФ утвердило запрет на приобретение за счет средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Под запрет попадают "ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные государства".

Минфин ранее предлагал ограничить возможность приобретения ценных бумаг зарубежных эмитентов на ИИС из-за санкций зарубежных государств против России.

Индивидуальный инвестиционный счет является специальным счетом с налоговыми льготами. С его помощью граждане могут инвестировать в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

Ранее Путин заявил, что программа долгосрочных сбережений граждан, которая будет реализовываться с 1 января 2024 года, поможет россиянам создать финансовую подушку. По его словам, средства в размере до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. Налоговый вычет начнет применяться при пополнении на сумму до 400 тысяч рублей.

Соответствующий проект Путин утвердил еще 10 июля. В результате в РФ появится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Участие в программе будет только добровольным.