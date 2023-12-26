Тайвань расширит ограничения на экспорт в РФ и Белоруссию с 25 января

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Власти Тайваня планируют расширить список действующих ограничений на экспорт в РФ и Белоруссию с 25 января 2024 года. Об этом заявило министерство экономики острова, передает ТАСС.

По информации ведомства, под санкции подпадут 45 видов товаров.

Ранее власти КНР объявили о введении санкций двух организаций Тайваня, а также против Гудзоновского института и Библиотеки Рейгана из-за предоставления на территории США главе администрации Тайваня Цай Инвэнь "платформы и удобств для участия в сепаратистской деятельности".



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