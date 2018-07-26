Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самая дорогая квартира, которую сдают в аренду в столице, стоит 650 тысяч рублей в месяц. Такие данные за июль привели в пресс-службе компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Специалисты отметили, что стоимость топового лота упала по сравнению с предыдущим месяцем. "В июне победителем топ-5 была четырехкомнатная квартира в Погорельском переулке за 800 тысяч рублей в месяц. Лидер июльского чарта – семикомнатный лот на Арбате", – пояснили в компании.
Сама квартира имеет площадь 360 квадратных метров и высоту потолка 4,5 метра. В ней есть гостиная площадью 80 квадратных метров с видом на Старый Арбат. Дизайн интерьера выполнен по индивидуальному проекту, помещения полностью обставлены и оборудованы техникой. Площадь кухни составляет 35 квадратных метров. "Отопление и горячее водоснабжение – автономные. Машино-место на охраняемой стоянке входит в стоимость найма", – сказано в сообщении.
Второе место заняла квартира стоимостью 550 тысяч рублей в месяц. В ней три уровня и пять комнат. Общая площадь – 320 квадратных метров в кирпичном доме на улице Остоженка, недалеко от станции метро "Кропоткинская". В квартире пять спален, кухня-столовая, гардеробная и три санузла. Машино-место на парковке также входит в стоимость.
Замыкает тройку четрехкомнатная квартира за 500 тысяч рублей в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке. В ней 173 квадратных метров. Есть гостиная, три спальни, две гардеробные комнаты, три санузла. Полностью обставлена кухня, мебель в комнатах отсутствует. Из окон виден Зачатьевский монастырь. В доме есть спортзал, бассейн, а также подземный паркинг с лифтом, на котором можно подняться в квартиру. Машино-место в стоимость не входит, уточнили в компании.
В пятерку лидеров также вошел лот за 490 тысяч рублей – трехкомнатная квартира на последнем этаже ЖК "Ретро" площадью 150 квадратных метров с двумя спальнями с индивидуальными санузлами, гостиной с камином кухней-столовой и хозблоком. В стоимость входят два машино-места в подземном паркинге. На пятом месте четырехкомнатная квартира на Покровском бульваре площадью 138 квадратных метров за 400 тысяч рублей. В ней выполнен ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту, есть мебель от ведущих мировых брендов. Доступ посторонних во двор дома ограничен пропускной системой.
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