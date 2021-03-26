В Минфине назвали основную ошибку начинающих инвесторов

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Неопытные инвесторы не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами, из-за чего совершают ошибки на бирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.
Вместе с тем представитель Минфина не разделяет опасений коллег из-за большого притока физических лиц на фондовый рынок и даже считает это явление положительным. В то же время начинающие инвесторы часто повторяют одни и те же ошибки.
"Если вам 30 или 40 лет и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов", – отметил он.
Моисеев добавил, что в России был период высоких ставок по депозитам, однако это скорее исключение.
Моисеев обратил внимание, что на рынок акций идут не только те, кто откладывает на пенсию, но и желающие быстро заработать на отдых.
"Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию", – заключил эксперт.
Ранее в РАНХиГС рассказали, как безопасно приумножить накопления. Отмечалось, что наименее рискованным вариантом накопления денег, кроме открытия банковского депозита, является инвестирование в облигации федерального займа.
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