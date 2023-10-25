Курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 12 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 93 рублей впервые с 12 сентября, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 07:51 по московскому времени американская валюта упала на 0,47% и продавалась на уровне 92,96 рубля. К 07:53 курс замедлил снижение до 93,03 рубля.

Параллельно юань снижался на 0,31%, до 12,703 рубля. К 07:51 евро терял 0,24%, остановившись на показателе в 96,68 рубля.

Днем ранее евро упал до 99 рублей впервые с 11 июля. В это же время доллар потерял 1,41%, опустившись до 93,48 рубля, юань находился на отметке в 12,75 рубля (-1,02%).

11 октября Владимир Путин утвердил документ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний.

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