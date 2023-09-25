25 сентября, 14:12События
Москва 24 покажет пресс-конференцию столичного бизнес-омбудсмена
Фото: depositphotos/pressmaster
26 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/24 года и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по итогам 2022 года.
О результатах деятельности столичного бизнес-омбудсмена, актуальных вопросах и проблемах для предпринимателей расскажут:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин;
- общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов;
- общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации Москвы Виталий Арбузов;
- главный редактор Life Татьяна Денесюк.
Смотрите прямую трансляцию 26 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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