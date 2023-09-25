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25 сентября, 14:12

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Москва 24 покажет пресс-конференцию столичного бизнес-омбудсмена

Фото: depositphotos/pressmaster

26 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ключевым инициативам бизнес-сообщества на деловой сезон 2023/24 года и презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по итогам 2022 года.

О результатах деятельности столичного бизнес-омбудсмена, актуальных вопросах и проблемах для предпринимателей расскажут:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин;
  • общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов;
  • общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации Москвы Виталий Арбузов;
  • главный редактор Life Татьяна Денесюк.

Смотрите прямую трансляцию 26 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

экономикапресс-конференция
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