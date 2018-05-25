Силуанов рассказал о доработке предложений по изменению налогов

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Первый российский вице-премьер и министр финансов Силуанов заявил о предстоящей доработке предложений по изменению налогов в правительстве. Об этом сообщает "Газета.ру".

Министр уточнил, что изменения в налоговом законодательстве будут действовать в ближайшие шесть лет. "Действительно, в правительстве уже дошлифовываем наши предложения по налогам", – сказал Силуанов. По словам министра, власти планируют снизить сложные налоги в виде прямых налогов.

Ранее Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кабмин не будет менять налоговое законодательство в ближайшие шесть лет. Он также отметил, что налоги могут упростить для большого слоя бизнесменов, малых предпринимателей и самозанятых.

Петербургский международный экономический форум-2018 проходит с 24 по 26 мая. Тема форума – "Создавая экономику доверия".